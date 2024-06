Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Lunes 10 de junio de 2024, p. a12

La palabra tiempo es tan vieja comoun cuento de piratas, pero a veces funciona en las tareas más habituales de un entrenador. Para Jaime Lo-zano, quien está al frente de la selección mexicana, no hay otro término que describa mejor el armado de la lista de jugadores que participarán en la Copa América 2024. Hasta hoy, no está definida , declaró el ex futbolista de Pumas, a menos de dos semanas de su presentación en Houston ante Jamaica.

Las derrotas en sus pasados amistosos en Estados Unidos –con Uruguay (4-0) y Brasil (3-2)– dejaron efectos en el cuerpo técnico. Lozano cree que necesita tiempo para imaginar el futuro sin dejar de pensar en lo que tiene. No hemos dejado de creer en este proceso , afirma el mediocampista del Monterrey Luis Romo, al observar que la presión se ha incrementado.

Se han dicho mil cosas. Este es un equipo muy profesional, me duele mucho no estar con ellos. Es un proceso nuevo y hay mucha hambre de trascender, pero hay grandes jugadores. A mí me quedan dos años para estar en el Mundial. Hoy estoy rotísimo por la lesión (desgarro); en mi vida sería capaz de inventarme una , agrega, por su parte, el portero del América Luis Malagón, luego de quedar fuera del torneo.

Mientras Lozano decide quiénes no jugarán la Copa, la Federación Mexicana de Futbol sigue en búsqueda de un entrenador con experiencia internacional que se sume a su grupo de ayudantes en este torneo continental. Para el comisionado Juan Carlos Rodríguez el más indicado es Javier Aguirre, pero el ofrecimiento al ex timonel del Mallorca, dos veces mundialista con el Tri, no ha tenido todavía respuesta.