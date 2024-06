Materia y antimateria son los verdaderos opuestos y se aniquilan; uno de los grandes fenómenos maravillosos y una de mis grandes experiencias de estar en laboratorios es sentir que algo está pasando, como lo es con la oscilación, de ver a nivel microscópico cómo se produce una partícula de materia.

El músico y escritor Fernando Rivera Calderón interpretó con guitarra en mano dos canciones a propósito de los temas abordados en la presentación editorial. Dijo: Me emociona que, si bien el libro trata temas complejos y profundos, está escrito de manera agradable y uno puede tener viajes sicodélicos sin tener que meterse nada; al ver la pasión de Gerardo en el estudio de las partículas, también me encanta lo invisible. Quienes hacemos música trabajamos con algo que no se ve, pero está ahí y el autor hace lo mismo con cosas que no se perciben en el tiempo de los simples mortales .

En el prólogo de Antimateria..., Arturo Fernández Téllez, director general de divulgación científica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sostiene: Más allá de la imaginación desbordada, la realidad es que la antimateria ya es de uso común en los hospitales. Cuando los médicos quieren analizar las anomalías de un órgano afectado por algún tumor, se ordena una imagen PET, esto es, una imagen tomográfica de la emisión de positrones en el órgano enfermo. Nosotros emitimos antimateria en pequeñas cantidades y aparece aquí y allá por efímeros instantes en procesos naturales .

Gerardo Herrera “ha dedicado su labor científica a la física experimental de altas energías, disciplina que se cultiva en México de los años 80 del siglo XX… Hoy día Gerardo y sus colegas participan visiblemente en los experimentos más relevantes y en los principales laboratorios del mundo, como el CERN, en el que opera desde 2009 el Gran Colisionador de Hadrones”, puntualizó Fernández Téllez.

Entre los temas que integran el índice de la obra de Herrera Corral, figuran: Encuentro inmaterial, Descubrimiento, ¿Qué es la antimateria?, Hadrones: bariones y mesones, Aniquilación, Una hipótesis del pasado, Híbridos, Plasma. ¿Dónde está?, ¿Antiagujeros negros?, ¿Cómo es?, La antimateria en nuestras vidas, Salud antimaterial, Filosofía de la antimateria, Dualidades del cosmos y Línea del tiempo.