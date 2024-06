Elio Henríquez y Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 9 de junio de 2024, p. 27

Al cumplir 25 días en paro de labores, maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tomaron ayer cuatro plazas comerciales ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para exigir respuesta a sus demandas.

Alberto Mirón Vázquez, integrante de la dirección política de la sección 7, informó que “en el marco del plantón nacional de la CNTE en la Ciudad de México y del estatal en Tuxtla Gutiérrez se determinó realizar actividades a partir de las 7 de la mañana (de ayer).

“Se tomaron los accesos para que se abra la mesa Chiapas con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador porque el gobierno del estado no ha dado señales de tener voluntad para abrirla.”