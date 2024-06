L

os múltiples acontecimientos que nos sorprenden cada día son la muestra de una vida política y social dinámica, hoy la vivimos, como pocas veces en la historia de México y del mundo.

Es difícil decidir cuál es el tema prioritario. Analizando la trascendencia de cada evento, por supuesto que destacan aquellos donde la vida de seres humanos está en peligro. Desde la gente que expone su integridad física por contender para un cargo dentro del Poder Legislativo, por ejemplo, hasta las inadmisibles y nefastas acciones criminales de B. Netanyahu.

Pero, también en otros ámbitos, es difícil omitir problemas tan añejos como los que enfrentan los sindicatos en diversos rubros, por ejemplo: los plantones de la CNTE, la situación que ahora experimentan los compañeros del Sutin o las agresiones cotidianas en diversas secciones del sindicato petrolero.

Las opiniones surgen, después de décadas, prácticamente en forma automática y casi sin la necesidad de ir al fondo del asunto, cuando observamos que, sexenio tras sexenio, los partidos al servicio de las patronales se comportan de la misma forma. Es decir, hacen lo que sus millonarios dueños les dicen que tienen que hacer, desde hace siglos.

El presente sexenio no ha sido la excepción. El ataque al presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido brutal. Se le ha hostigado, denostado, han intentado cercarlo, incluso desaparecerlo, igual como lo han hecho en contra de los líderes sindicales progresistas. Así han funcionado, y hasta que éstos no se democraticen por completo, no podrán liberarse para siempre.

Espero nos equivoquemos y empecemos a observar el resurgimiento de aquellos sindicatos fuertes, firmes en su ideología, en los motivos y objetivos que les han convocado históricamente.

Cuando vemos cómo se repiten conductas sociales y acciones políticas en toda la población que, durante años, han mantenido a las oligarquías en el poder, nuestra opinión puede ser planteada, prácticamente, antes de conocer el desenlace del conflicto.

Ya conocemos sus métodos, cómo logran el poder sobre la clase trabajadora, sobre la burocracia, incluso sobre la propia Iglesia: dinero de por medio. No sólo entre los adversarios, sino entre la propia clase de origen.

Para eso les ha servido la enorme riqueza que ostentan. Sin dinero, el resultado del nefasto proceder de los poderosos sería pírrico.