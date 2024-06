Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 9 de junio de 2024, p. 6

La haitiana Darline, una de las migrantes desalojadas del campamento improvisado de la plaza Giordano Bruno por el Instituto Nacional de Migración (INM) la noche del miércoles, sigue en búsqueda de un espacio digno dónde vivir, pues a pesar de contar con un permiso de estancia permanente en el país, resulta insuficiente para tener acceso a una vivienda y empleo formal. Yo no quería estar aquí, pero no alcanza para la renta , aseguró.

En entrevista, al regresar a cerciorarse de que la plaza de la colonia Juárez continúa vacía, compartió que llegó al campamento en febrero pasado, cuando acudió a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y después de haber vivido en otros espacios irregulares.

Estuve en Tepito; duré casi un mes buscando rentar, pero no conseguí, y aquí también lo he hecho, pero no hay , lamentó.

El peregrinaje de Darline ha sido largo, al igual que el de muchos otros haitianos que como ella cursan su segunda migración. Antes de estar en México vivió por cinco años en República Dominicana, donde aprendió a hablar español, y después emprendió el rumbo hacia Estados Unidos, país al que espera llegar algún día.

Narró que cuando el INM realizó el operativo de desalojo, se encontraba en su trabajo, por lo que tuvo que regresar a rescatar sus cosas. Tenía mi acta de nacimiento en la carpa, llegué a tiempo, antes de que el personal de limpieza empezara a quitar las cosas , relató.