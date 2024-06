Con amplia trayectoria en la investigación de procesos electorales, aseveró que el reto para Morena, que obtuvo mayoría aplastante en las elecciones presidenciales, gubernaturas y diputados y senadores, “es ser demócrata, demostrar que sabe gobernar para todos; aunque son mayoría, existe un país plural, donde hay minorías no representadas. Sí, sus resultados son aplastantes, pero 30 por ciento votó por la oposición y 10 por MC, y hubo 40 por ciento de abstencionismo.

El domingo pasado, miles de personas saturaron los consulados de México en Estados Unidos. Fuerza Migrantes, una organización social en ese país, reportó que llegaron un día antes a formarse a las sedes diplomáticas. Hubo quienes viajaron horas para llegar y no pudieron sufragar , señaló.

Daniel Tacher, politólogo de la UNAM, destacó que el voto en el exterior fue muy importante; se echó abajo el mito de que a los mexicanos en el extranjero no les interesa el país. En 2006 se emitieron apenas 30 mil sufragios, lo que alentó esa narrativa, y lo que sucedió el pasado domingo demostró que están interesados no sólo en sus comunidades, sino en participar en la política. Se registraron 220 mil connacionales residentes en Estados Unidos, pero sólo sufragaron 184 mil 326 .

Vamos a tener entre siete y ocho diputados migrantes en el Congreso federal, además de legisladores en la Ciudad de México y los estados. La diputación migrante en la capital del país fue un éxito. Creo que la lección es valiosísima.

Comentó que el pasado domingo estuvo como observador en dos casillas especiales en la Ciudad de México, donde las filas para votar eran enormes; hubo gente esperando hasta ocho horas .