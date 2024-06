La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió ayer con Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, y Andrés Lajous Loaeza, titular de Movilidad de la Ciudad de México.

Más tarde, se informó que Sheinbaum acudiría a la celebración por la entrega de constancia de mayoría a Clara Brugada Molina, virtual jefa electa del Gobierno capitalino, en la Arena México.

Poco antes de las 13:30 horas, Sheinbaum salió de su casa de transición rumbo a los festejos de Brugada y confirmó que ayer se reunió con varios compañeros con los que trabajé en el gobierno de la ciudad .

–¿Van a ser parte de su gabinete?

–Por lo pronto nada más para platicar con algunos de ellos. Nada formal.

Antes de partir, la presidenta electa se tomó fotos con tres personas que se lo solicitaron; indicó que en el resto del día no regresaría al inmueble donde se encontró en la mañana con sus ex colaboradores y aclaró que hoy no tendría actividades para dedicar el día a estar con su familia.