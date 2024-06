Las proyecciones extraoficiales, elaboradas con los datos del PREP, daban a Morena y aliados hasta 364 de las 500 curules en San Lázaro, contra 109 de la oposición y 26 de MC, así como una independiente.

Sin embargo, la cuenta se modificaría no sólo ante los cambios que se logren por la vía del tribunal, sino porque el INE debe esperar el desenlace del PRD, que de perder el registro no tendrá derecho a legisladores de representación proporcional.

En cuanto al Senado, las proyecciones del PREP indicaban que Morena y aliados tendrían 83 escaños, tres menos de los necesarios para alcanzar mayoría calificada y aprobar reformas constitucionales.

Sin embargo, aquí también podría haber confrontación, toda vez que en los cómputos distritales se movió la pieza de Nuevo León, donde obtuvo primer lugar (mayoría relativa) Sigamos Haciendo Historia, con 33.9 por ciento, y MC entró en segundo sitio (primera minoría), con el candidato Luis Donaldo Colosio Riojas, con 32.1 por ciento de los sufragios. Hay resultados cerrados también en Coahuila y Guanajuato.

Con los cómputos se confirmó el ingreso al Senado de Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Pública capitalina, en dupla con la ex fiscal Ernestina Godoy, al ganar en la Ciudad de México; en Querétaro, como primera minoría llega Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en fórmula con Beatriz Silva, mientras en Sonora ingresa Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de la entidad y legislador del PRI en distintas ocasiones, .

En Veracruz quedó fuera el dirigente de MC, Dante Delgado; en Yucatán ganó Sigamos Haciendo Historia con Verónica Camino y Jorge Carlos Ramírez Marín, ex priísta ahora postulado por el PVEM.