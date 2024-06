S

in pan –o su equivalente como alimento fundamental en otros pueblos–, lo humano no habría existido ni su contexto que es la vida social (el lenguaje, las relaciones de producción y consumo, la rehabilitación y mantenimiento de la naturaleza, la defensa del entorno animal y meteorológico, la construcción del hábitat…en fin). En dos palabras, no existiría la humanidad…

Y esto no sólo porque fue la ingesta de glúcidos lentos (trigos, arroz, maíz y tubérculos feculentos) lo que condujo a la evolución de los primates a la construcción de lo humano, sino sobre todo porque, si durante milenios dichos policultivos permitieron la reproducción ampliada de ecosistemas habitables, con alimentos suficientes y renovables, inspiradores de infinidad de culturas y prometedores de círculos ampliados de los procesos de reproducción humana y abastos suficientes y sostenibles, llegamos a un punto de involución humana en el que los comestibles industriales que sustituyen la bendición de los azúcares lentos envilecen y degradan no sólo los cuerpos humanos y sus mentes, las relaciones sociales y la naturaleza misma, incluidos los animales, sino que, entre otras degradaciones innumerables, reducen al ser humano a su propia negación, a la negación de su humanidad…

Pero este no es el sitio para ampliar la discusión hasta donde lo exige su envergadura, en cambio, sí puede ser un punto de partida desde donde asegurar que nos equivocamos de camino al creer que la evolución de una tecnología que primero imitaba al ser humano y después supone superarlo para poder eliminarlo, no es el camino que nuestra 4T quisiera emprender, por muchas razones que no podemos discutir aquí, pero sí podemos pensar y comenzar el debate en muchos círculos y desde distintas perspectivas, hay tiempo para ello.