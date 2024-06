En el acervo se encuentran digitalizados y catalogados guiones, cartas, fotografías, periódicos y todo lo que había sobre su trabajo que son alrededor de cinco mil documentos; la parte fílmica fue otro camino porque no tenemos los derechos de exhibición de sus cintas y por esa razón no pudimos ponerlas en la misma página de la Filmoteca como nos hubiera gustado hacerlo , señaló Valentina.

En realidad, es un diálogo entre los trabajos que hizo y los que no concretó; se comparte el trabajo del cineasta y su universo visual, dejando ver aquellos intereses y obsesiones, así como revisar de manera crítica ciertos momentos históricos y problemáticas político-sociales de Latinoamérica. Es una manera de inspirar a las personas para que visiten su archivo .

Esta publicación, incluye “una selección de proyectos inconclusos de Leduc, que fueron una obsesión a lo largo de su vida y devinieron en otras iniciativas como fue el caso de Tina Modotti sobre quien quería hacer una película y no se pudo llevar a cabo, pero después hizo Frida; así como Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, el cual quiso adaptar y estuvo a punto de hacerlo”, dijo Valentina.

Para concretar las iniciativas en torno al legado de Paul Leduc, se sumaron esfuerzos de la familia con la Filmoteca, el Instituto Mexicano de Cinematografía, Focine y los Estudios Churubusco.

“El conjunto de todos estos esfuerzos hizo posible tener, por un lado el acervo documental y, por otro, la retrospectiva donde habrá cintas como Latino Bar, que fue coordinada por las filmotecas de la UNAM y de Cataluña, que restauraron dicha obra y se podrá exhibirla, pues esta película no se había proyectado en México ni en América Latina.”

También “Televisora Española hizo una restauración de Barroco, que se podrá apreciar en el festival de la UNAM; además de muchos cortometrajes que no se habían visto nunca o tal vez muy poco, que van desde el primer trabajo que hizo Leduc al llegar a México luego de estudiar cine en Francia. Por ejemplo, está el proyecto colectivo Comunicados del Consejo Nacional de Huelga del 68, así como el corto documental que realizó con Alexis Grivas, Bertha Navarro y Veronique Godard, titulado Religión en México: Chiapas”.

Además, destacó Valentina, se proyectará la Serie Con la música por dentro, la cual incluye Hurbanistorias, Crónica de un reventón y El general Constante y la bella Féferes, trabajos que anteceden a la cinta ¿Cómo ves?, en la que sigue varias microhistorias que se tejen en las periferias urbanas marcadas por la pobreza y la marginación, pero también por la música y el disfrute, en plena época de la entrada de México en el neoliberalismo.

La programación incluye las películas Etnocidio. Notas sobre la región del Mezquital; Frida, naturaleza viva; Dollar mambo (también restaurada); El cobrador: In God We Trust; así como Primer Encuentro Continental de la Pluralidad; Psicoprofilaxis y Monjas coronadas, entre otras.

El festival será una gran oportunidad para visitar la obra de Paul Leduc, donde habrá materiales casi inéditos, que realmente no habían sido exhibidos , agregó la realizadora y editora cinematográfica.

Valentina Leduc puntualizó: Su cine y su persona fueron insurrectos; por este motivo me parece importante que se vuelva a visitar su cine y sea visto de nuevo, porque aborda problemáticas que desgraciadamente no sólo son actuales, sino están peor todavía. Él siempre estuvo preocupado por las injusticias sociales y las causas de quienes no tenían oportunidad o estaban marginados; es decir del sector abandonado y explotado de la sociedad; además Paul Leduc siempre fue muy coherente con lo que pensaba, con sus acciones, su forma de vida, sus palabras y su cine .

Sinfonía insurrecta... se presentará del 18 al 27 de octubre en Docslisboa, gracias a Ficunam, copresentada en Portugal con la Cinemateca Portuguesa y con el apoyo de la embajada de México en Portugal. La retrospectiva se enmarcará en la celebración por los 160 años de relaciones diplomáticas México-Portugal.