Kregel –asegura– es un excelente economista, pero ya no pertenece a la moderna teoría monetaria (MMT por sus siglas en inglés). Al contrario, hoy polemiza con ella (Kregel J., MMT: the wrong answer to the wrong question , Real-World Economics Review, 2019). A este respecto, por cierto, profesores de la UNAM acabamos de concluir un primer curso de actualización.

Esto exige una renovada comprensión del sistema monetario moderno, de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, en particular del banco central y de los bancos comerciales. Y comprender cómo funcionan el mercado de la fuerza de trabajo, comercio y, más específicamente, el mercado financiero, tan propenso hoy a la especulación y al rentismo del famoso sector FIRE ( Financial, Insurance and Real Estate).

Más particularmente, comprender el impacto de los flujos de capital. ¡La relevancia de estos postulados –en general de las diversas vertientes del pensamiento heterodoxo– es enorme! Son alternativa en la búsqueda de pleno empleo y estabilidad de precios, con medidas radicalmente diferentes a las postuladas por el mainstream y que son seguidas, lamentablemente, por prácticamente todos los gobiernos del mundo, incluido el nuestro.

De ahí el principio del tipo de cambio flexible para enfrentar las restricciones de la balanza de pagos, al reducir la tasa de interés y aumentar el gasto público. Sí, enfrentan la supuesta necesidad ortodoxa de elevar la tasa de interés para atraer flujos de capital para financiar importaciones. Y en este contexto mantener un tipo de cambio fijo, en nuestro caso sobrevaluado, que abarata importaciones en detrimento de la producción interna y encarece exportaciones con efecto nocivo en la balanza comercial y en la balanza de pagos.

Sí, en esta lógica se defiende la alta tasa de interés para atraer capitales, que no vienen por exportaciones. Son aspectos muy relevantes, que frente al cambio de gobierno cobran más relevancia al enfrentar al mainstream.

La flexibilidad del tipo de cambio –aseguran autores heterodoxos, Huerta entre ellos ( Exchange-Rate Stability Causes Deterioration of the Productive Sphere and Destabilizes Developing Economies , Levy Institute 2024)– permite utilizar políticas fiscales y monetarias flexibles para impulsar el crecimiento y el empleo y reducir la restricción de la balanza de pagos. Seguiremos con esto. Me parece muy muy importante hoy por el cambio de gobierno y las grandes expectativas que abre. De veras.

antoniorn@economia.unam.mx