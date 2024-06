De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 9 de junio de 2024, p. a10

Paola Longoria alcanzó ayer su título 120 en la Ladies Professional Racquetball Tour (LPRT).

A 16 años de su debut, la mexicana llegó a esta cifra en el torneo The Battle at The Beach que se realiza en Virginia, Estados Unidos. En la lucha por el cetro, Longoria se impuso a su compatriota Alexa Herrera. La potosina no tuvo problemas para derrotar en dos sets (15-5 y 15-10) a Herrera, cuarta del ranking mundial.

El triunfo llega apenas unos días después de competir por un cargo político en las pasadas elecciones.