Debo digerir todo lo que me ha sucedido este día, creo que todo es cuestión de consistencia, de no perder el enfoque. Si te equivocas te repones, no miras atrás. Es un sentimiento único, no hay precio para lo que he logrado hoy (ayer) , comentó el flamante vencedor, quien seguirá con sus entrenamientos para pulir su lista de clavados en su debut en París.

La lesión en la pierna me impidió hacer bien mis clavados, no me sentí cómodo en mis últimas ejecuciones y el resultado no se dio. Tuve mucha exigencia estos días porque tuvimos 24 evaluaciones. Aunque me hubiera encantado ir a París me siento satisfecho con el trabajo que he hecho los últimos tres años. Lo que pasó aquí no quita que soy el quinto lugar en el mundo, el cuarto en sincronizados y el campeón panamericano. Hoy me toca ser un aficionado más y le deseo mucho éxito a quienes estarán en la competencia , comentó.

Rodrigo fue segundo en el selectivo con 397.25 puntos; Jahir Ocampo, tercero (390.15); Gael Jiménez, cuarto (370.50), y Diego García, quinto (364.75).

Marijose Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), destacó la llegada de nuevos talentos a los saltos ornamentales.

Hay un cambio generacional. En Los Ángeles 2028 habrá nuevos rostros; así es el deporte, unos se van y otros se quedan .

La selección mexicana de clavados que competirá en París está integrada por Muñoz, Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco (10m), Randal Willars y Kevin Berlín (10m), Olvera (3m) y Arantza Vázquez (3m).

En comparación con los Olímpicos Tokio 2020, para París, México no asistirá con equipo completo, debido a que sólo se consiguieron 10 de 12 plazas disponibles, faltando un boleto en el trampolín femenil individual y en sincronizado.