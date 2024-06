Ángel Vargas

Domingo 9 de junio de 2024

Según el poeta y periodista Hermann Bellinghausen, la poesía se ha vuelto una verdadera arma de resistencia entre los pueblos originarios de México, como no lo fue en la tradición en español durante la pasada centuria.

No tenemos la fuerza. En el siglo XX, cuando fue tan buena la poesía mexicana en castellano, (ésta) tuvo la importancia militante, pero no política, de resistencia, de lucha por la vida, como la tienen ahora los poetas indígenas , señaló.

En la presentación de la antología Insurrección de las palabras: Poetas contemporáneos en lenguas mexicanas, cuya selección y prólogo son de su autoría, el colaborador de La Jornada sostuvo que, ahora que todo amenaza a los pueblos y sus culturas, ningún lugar de América tiene la intensidad de México en el esfuerzo por escribir en lenguas originarias.

Recordó que el fallecido poeta guatemalteco Humberto Ak’abal (1952-2019), uno de los autores indígenas americanos con mayor proyección en el mundo, reconocía como único el caso de nuestro país, al advertir cómo los poetas de los pueblos originarios hacían el esfuerzo y el intento por escribir en su lengua.

No tengo la seguridad de estar muy enterado, pero ningún país de América Latina tiene tantos escritores y tantos nuevos escritores en sus propias lenguas , dijo, y señaló que 25 por ciento de la población de pueblos originarios de todo el continente está en México, lo que lo convierte en el país americano más indígena, aunque no lo parezca.

Bellinghausen destacó que la mayoría de los 130 autores de esta antología –publicada en su segunda edición por el Fondo de Cultura Económica (FCE), luego de que la primera fue coeditada en 2018 por La Jornada e Ítaca– son personas muy comprometidas con lo que hacen, en términos literarios, sociales y políticos.

Al considerar que muchas de las experiencias de resistencia y autonomía en México son tal vez la esperanza de que no se acabe el mundo, destacó a los pueblos originarios como los más apegados a proteger su agua y bosques, a no destruir y pensar que la tierra no es de ellos, sino de los que siguen, en contraposición con la ideología del capitalismo.