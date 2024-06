Después de migrar con su familia a la Ciudad de México hace más de 20 años, fue con el duelo en el municipio de San Luis, Guerrero, que sintió un rencuentro tan bonito y difícil con la música. A partir de entonces comenzó a aprender sobre estos temas que ya tocaba su abuelo, aunque no lo conoció porque lo asesinaron en los años 60, no me pudo transmitir esa tradición .

El trompetista Alejandrino Juárez es un invitado especial que se unirá a la Mixanteña en el concierto gratuito que ofrecen hoy en la Plaza de las Artes. La banda tiene nueve integrantes, quienes al unísono traen el sabor de la costa con la tambora, timbales, saxofón, trompeta, tuba, trombón y saxor.

“Con esta alegre chilena cuenta con un programa en el que respetamos la música vieja. Algunos temas son muy conocidos, pero la mayor parte son chilenas que se grabaron hace mucho tiempo, hay registro de algunas de ellas. Otras solamente maestros como Baltazar Velasco de Pinotepa nos las han tarareado, hay unas más que tienen letra, pero se desconoce al autor, así como hay otras que han quedado en desuso. Nos hemos dado a la tarea de investigar, comprender y aprender de los músicos de la región.”

El concierto con la Mixanteña de Santa Cecilia se realizará hoy a las 13 horas en la Plaza de las Artes del centro cultural ubicado en Río Churubusco y Tlalpan. La entrada es libre.