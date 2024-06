A los defensores del voto nuevamente expresó su agradecimiento: gracias de verdad, compañeros, compañeras, sin ustedes no estaríamos ni Clara ni su servidora aquí, es su trabajo. Las queremos, los queremos. Queremos también al pueblo de la Ciudad de México que salió a votar el domingo 2 de junio, a reconocer y a defender los logros de la Cuarta Transformación en la vida pública en la Ciudad de México y en el país .

En medio de un ambiente festivo, la ex jefa de Gobierno expuso que en cuanto a la movilidad: vamos a ayudarle (a Brugada Molina) en la construcción de los cablebuses, de apoyo al Metro y su conectividad con la zona metropolitana del valle de México .

Brugada recibió su constancia de mayoría; impedimos el avance de la derecha

Elba Mónica Bravo

En el primer acto que encabezó como jefa de Gobierno electa, Clara Brugada se congratuló por los resultados de la elección del 2 de junio porque impedimos el avance de la derecha y los retrocesos en los derechos de los mexicanos ; sin embargo, reconoció que la población no nos ha dado un cheque en blanco , por lo que exige resultados y el cumplimiento de compromisos.

Acompañada por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, junto con quien agradeció la labor de los coordinadores territoriales y brigadistas de Morena durante la campaña, aseguró que vamos a construir un gobierno honesto y austero, cero lujos para la alta burocracia del gobierno .

Desde la colonia Doctores, al encabezar el mitin que se realizó en la Arena México, denominado ¡Ganamos! , la ex alcaldesa de Iztapalapa refrendó a la militancia y a los candidatos que resultaron electos a distintos cargos tras los comicios: no vamos a fallar, no vamos a defraudar y vamos a continuar hasta lograr que los compromisos y las utopías se conviertan en realidad .

Reiteró que regresará a las colonias, pueblos y barrios para hablar con la gente con el fin de construir los planes y la política pública de la capital .

Expuso que los electores de la ciudad y el país decidieron que su corazón seguirá latiendo a la izquierda , por lo que señaló: vamos a hacer programas que se conviertan en derechos y vamos a gobernar combatiendo todas las desigualdades territoriales, económicas, sociales y de género. Vamos a hacer un gobierno feminista, con todas sus letras .

Se comprometió a que en los próximos seis años hará un gobierno que garantice estabilidad económica y prosperidad compartida, un gobierno sin discriminación para una ciudad plural y diversa, que trabajará para que la capital se convierta en la más defensora de los derechos humanos y del bienestar animal .

Al mediodía, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, recibió la constancia de mayoría que la acredita como jefa de Gobierno electa de la capital para el periodo 2024-2030, por lo que en un mensaje expresó que la alta participación ciudadana nos da ejemplo de salud para la democracia, cuando el pueblo vota la democracia se fortalece .

Brugada se comprometió a hacer un gobierno innovador, progresista, con una clara definición a favor de los que menos tienen, un gobierno democrático que reconoce la pluralidad y la diversidad de esta ciudad .

A la sesión extraordinaria en el IECM la acompañaron Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas, y el dirigente local de Morena, Sebastián Ramírez, entre otros dirigentes y militantes.