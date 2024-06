Muchos de ellos, incluso familias con niñas y niños, llevan meses viviendo en esos espacios esperando su cita de solicitud de refugio en Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. Este es el caso de Yenni, venezolana que vive en un camellón del Eje Central Lázaro Cárdenas y quien dice que ahora seguirá varada en la Ciudad de México por más tiempo, luego de que esta semana la administración de Joe Biden impuso nuevas medidas para inhibir los cruces ilegales.

Desde que se mudaron a este lugar, a un costado de la Línea 5 del Metro, aseguran que sólo han tenido que costear sus alimentos y juntar dinero para seguir su camino al norte del país. Su esposo e hijo trabajan limpiando parabrisas. Para hacer 2 mil pesos nos tardamos un mes, porque aquí gastamos 200 pesos diarios para una sola comida , comentó su hija Gladdys.

Denis, también de Venezuela, consideró que el hecho de que siga habiendo migrantes en la ciudad responde a que no les permiten avanzar, porque no les dan documentos migratorios para transitar, si nos dejaran continuar nuestro camino, ya no estaríamos aquí .

Contrario a eso, lo que hace el INM es detenernos y devolvernos a Tapachula, Chiapas . Además se ven obligados a vivir en las calles porque no hay lugar en albergues.