De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 8 de junio de 2024, p. 7

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, confesó que se le llenaron los ojos de lágrimas con el mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador le envió tras su cierre de campaña, el pasado 29 de mayo, en el Zócalo capitalino.

Después de que el mandatario dio a conocer ayer el texto en la mañanera, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México resaltó haber recibido el reconocimiento de un hombre al que he admirado como un gran dirigente y como gran Presidente .