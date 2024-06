–No, eso no. Ya termino y lo que habrá hacia adelante es la continuación con los cambios que naturalmente se van a producir de la transformación que iniciamos millones de mexicanos –respondió.

–Pero, si ellos así lo deciden, ¿podrían continuar? –se le insistió.

–Ellos son libres. Si deciden seguir participando, lo van a hacer, pero no me van a representar porque yo ya concluyo, y no voy a tener representantes. Nada de que yo conformo el movimiento obradorista porque soy amigo de Andrés Manuel , yo conformo el movimiento obradorista porque yo luché junto a él desde el inicio , yo conformo el movimiento obradorista porque soy hijo de Andrés Manuel . No, no; eso no. Es más, no quiero, repito, nombres de calles, no quiero monos.

Recordó una anécdota de por qué le dice así a las estatuas. “Es que así dicen en el norte. Ya les platiqué que una vez andaba buscando un salón y le preguntamos, en el norte, a un señor: ‘andamos buscando este salón’. (Y respondió): ‘ah, sí, mire, de ahí donde está el mono, hacia la derecha’. No voy a decir quién era, por respeto. Entonces, nada de eso”.