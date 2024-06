Ayer les dije que le había enviado un mensaje a la virtual presidenta electa, y me confundí, porque el día del triunfo le hablé por teléfono, pero sí le mandé un mensaje al cerrar la campaña , aclaró y dio a conocer el contenido de la comunicación.

Aunque pienso igual que tú sobre que el poder es la humildad, la verdad, la verdad, estoy muy orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda de que México y su pueblo están benditos , señala el mensaje.

López Obrador reiteró que una vez que entregue la banda presidencial a Sheinbaum se retirará de la vida pública. O sea, no voy a conferencias, no acepto ninguna invitación a ningún tipo de actos públicos, políticos . Puntualizó que siente un gran amor por el pueblo, pero su retiro es definitivo.

“También, quiero mucho, mucho, o sea, imagínense, son millones de hermanos, de hermanas, mi familia, porque nos queremos mucho, porque… No saben –o sí saben, sí–, pero nos abrazamos con la gente del pueblo, nos queremos mucho, nos besamos, con hombres y con mujeres, hombres grandes que lloran, y yo también, porque esto ha sido muy intenso, pero ya terminó mi ciclo, y no vuelvo a participar”, expresó.