Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Sábado 8 de junio de 2024, p. 4

Luz María Cruz Parcero, politóloga del Centro de Estudios Políticos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destacó: los resultados electorales del pasado domingo son desconcertantes para quienes no supimos leer los datos que daban las encuestas. Parecía que los votantes no iban a dar una mayoría aplastante a un partido. Funcionó el llamado de Morena, no supimos hacer bien la lectura de lo que estaba sucediendo .

Cruz Parcero, quien trabajó en el Instituto Electoral del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, subrayó: los votantes de la oposición castigaron a sus dirigencias, a esas estructuras oxidadas; muchos militantes de PAN, PRI y PRD no sufragaron por sus propios partidos .

Los institutos políticos de oposición se desfondaron , sostiene la investigadora. Ellos, señaló, no tuvieron la capacidad de articular una candidatura más fuerte, para convocar a un sector proclive a Morena, pues 40 por ciento del electorado no votó .