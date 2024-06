Hay que reconocer que la política social de López Obrador es poderosa. No significa que no deba criticarse o mejorar, pero es muy fuerte. Además de que hay cierto comportamiento de indicadores económicos que dicen que el gobierno está reduciendo la desigualdad y la pobreza , apuntó.

A su vez, la politóloga y economista Jimena López Arzate señaló que aunque el gobierno supo crear una red clientelar en materia de política social muy bien organizada, la oposición dejó el territorio vacío por seis años, no ha formado cuadros locales fuertes y quiso empezar a hacer campaña sólo un año antes de las elecciones . La coalición opositora tiene que hacer un ejercicio de autocrítica, en vez de concentrarse en narrativas de un fraude que no hay. La elección pudo ser poco equitativa, como casi todas lo son, pero no hubo un fraude .

Cándido Martínez, director de la organización de análisis de comunicación política Áltica, hizo ver que muchas de las agencias de estudios de voto y de opinión pública no tuvieron la capacidad de prever que Sheinbaum ganaría también entre las clases medias.