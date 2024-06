Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 8 de junio de 2024, p. 3

Legisladores de Morena y aliados rechazaron que los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia estén sobrerrepresentados en el Congreso, como asegura la oposición.

Recordaron que el número de diputados y senadores plurinominales que se les asignaron es con base en lo establecido en la Constitución y en la Ley Electoral que elaboraron PRI y PAN cuando gobernaron.

Es una representación constitucional y no vamos a permitir que nos regateen ese triunfo arrollador que nos dio la gente en las urnas , advirtió el senador César Cravioto. Expuso que “aun sabiendo que no tienen la razón, panistas, priístas y perredistas se dedican a mentir, a tratar de generar la idea en la opinión pública de que no tenemos derecho a la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

La queja de PRI y PAN, destacó, es que no tuvimos las dos terceras partes de los votos, pero vamos a tener las dos terceras partes del Congreso, pero además de que ellos hicieron la Ley Electoral que nos rige, la cual establece las cláusulas de gobernabilidad, hay otros indicadores que parece no quieren ver .

Expuso que la candidata de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, ganó la Presidencia con casi 36 millones de votos, contra 16 millones de Xóchitl Gálvez. Son cerca de 20 millones más y 32 por ciento de diferencia.