En el centro de su intento desestabilizador está el tipo de cambio, pero como lo dijo el presidente López Obrador, no hay motivos económicos para que se alebreste, a menos de que sea una acción concertada, como lo es, de parte de los enmascarados. ¿Quiénes, si no ellos, pueden golpear y chantajear? ¿Los obreros, los campesinos?

A cambio de no pocas dádivas y chambas muy bien pagadas, el régimen neoliberal otorgó enorme poder a los barones y fue tal la fortaleza adquirida que sus creadores fueron rápida y conscientemente rebasados. Antes, la minoría rapaz dependía de la clase política (Poder Judicial incluido), pero a estas alturas, ésta, bien remunerada, está a su servicio. Y como los enmascarados se sienten intocables, enseñan músculo, porque, más allá de la citada reforma constitucional, no fue de su agrado la arrolladora victoria de Claudia Sheinbaum, en particular, y de Morena, en general. Mucho menos la derrota de Xóchitl, producto de ella misma, sí, pero también de su operador designado, Claudito, y de los tres cochinitos que compraron ( Alito, Marko y Chucho sin registro). Problema de ellos, desde luego.

isfrazados de mercado , los barones siguen nerviosos ante la inminente reforma constitucional al Poder Judicial –que tanto los ha protegido–, el mismo que les ha dado total a su tradicional práctica depredadora, siempre reivindicando su apotegma de que sin transa no hay ganancia. Entones, ¿cómo no estar histéricos, si tal modificación a la Carta Magna puede tirar a la basura cualquier cantidad de sus negocios sucios?

Algo más: lo he dicho aquí y ellos lo saben muy bien, es hasta vergonzoso, pero hay ministros que son empleados de las grandes corporaciones o de los magnates, por eso el Poder Judicial, en vez de impartir justicia para el pueblo y hacer valer el estado de derecho, se ha convertido en un poder faccioso al servicio de una minoría, de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. No olviden eso, porque si no nos vamos a quedar en el tiempo en que nos engañaban, que el ratero era el que se robaba una gallina, un cilindro de gas, una bolsa en el mercado, y los grandes ladrones, traficantes de influencia, políticos corruptos, ni siquiera perdían su respetabilidad .

Así es: los barones disfrazados de mercado están alarmados, porque “se sentían dueños de México: ‘¡Cómo se va a reformar el Poder Judicial! ¿Y mis jueces, magistrados y ministros? ¿Y ahora quién me va a ayudar en mis transas? No estoy generalizando, porque hay muchos jueces, magistrados, ministros, no muchos, pero sí hay gente íntegra, honesta. Ahora, ¿a qué le tienen miedo? ¿A que el pueblo elija jueces, magistrados y ministros? A todos nos conviene un Poder Judicial íntegro, incorruptible, al servicio del pueblo y no de particulares”.

Cierto: a todos, menos a los barones.

Las rebanadas del pastel

Xóchitl Gálvez rápidamente agarró camino de regreso al Senado para recuperar el fuero, así sea por tres meses, mientras Santiago Taboada de inmediato agarró el avión por si las moscas… Si de nervios se trata, Rosario Robles suda copiosamente y no por las altas temperaturas: Carlos Ahumada fue detenido en Panamá y podría ser extraditado a México.

Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com