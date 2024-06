Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 8 de junio de 2024, p. 18

Moscú. El titular del Kremlin, Vladimir Putin, volvió a enfatizar ayer el riesgo que corren los países de Europa que no sólo suministran su armamento, sino que autorizan a Ucrania a emplearlo contra objetivos al interior de Rusia, en caso de que la obliguen a usar sus armas nucleares tácticas.

Al participar en la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo, transmitida en directo por el canal de televisión Rossiya-24, el presidente de Rusia afirmó: Si es que llegamos, ni Dios lo quiera, a intercambiar golpes nucleares todos tienen que entender que Rusia tiene un sistema de aviso temprano de ataques atómicos. Estados Unidos también lo tiene. Nadie más en el mundo tiene un sistema tan desarrollado. Europa no lo tiene y, en ese sentido, es más vulnerable .

Dijo que sus armas nucleares tácticas son tres o cuatro veces más devastadoras que las bombas lanzadas por los estadunidenses en Hiroshima y Nagasaki. Recordó que también en términos cuantitativos Rusia tiene un arsenal muy superior a los que existen en Europa (en Gran Bretaña y Francia).

Si dejarán de existir algunos países

Por lo anterior, agregó, incluso si Estados Unidos traslada (al Viejo Continente) parte de su armamento, los europeos tendrían mucho sobre qué reflexionar. Incluso si aquellos con los que intercambiamos golpes nucleares dejan de existir, ¿se arriesgarían los estadunidenses a involucrarse en un intercambio de golpes ya con armamento estratégico? Lo dudo mucho .

Putin subrayó que Moscú nunca ha comenzado una escalada de la retórica nuclear, en alusión a la ex primera ministra británica, Liz Truss, quien en agosto de 2022 declaró que no dudaría en usar las armas nucleares en caso de necesidad. Nosotros nunca dijimos eso ni estamos blandiendo las armas nucleares. Tenemos un doctrina que establece que el empleo de ese tipo de armas es posible en caso excepcionales cuando exista una amenaza a la soberanía e integridad territorial del país. Considero que no ha llegado ese extremo , añadió.