Al recibir el premio a la mejor actriz femenina en el Festival de Cannes 2024, Karla Sofía Gascón, recordó lo que su esposa Marisa Gutiérrez le dijo hace ocho años cuando inició su transformación de hombre a mujer: ¿qué vas hacer ahora? , preguntó con preocupación y la actriz le contestó en tono contundente: superar todo lo que he hecho antes .

Y lo logró. Ahora puede decirle: ¡objetivo cumplido!, porque Karla Sofía, actriz española radicada en México desde hace más de 15 años, ha hecho historia al convertirse en la primera mujer transexual en ganar ese premio en los 78 años del festival francés.

Y es que las batallas de Karla Sofía, de 52 años, no empezaron recientemente. Su lucha inició cuando tenía apenas cuatro años y sintió que vivía en un cuerpo que no era el suyo. En su natal Madrid trabajó de electricista y a los 19 años, cuando era Carlos, conoció a su actual esposa. Ambos, son padres de Victoria Elena de 13 años de edad, quien ha aceptado de manera madura tener ahora dos madres que la aman y la cuidan.

Para el público mexicano, Carlos Gascón es fácil de identificar por sus papeles interpretados en las telenovelas Corazón salvaje, Llena de amor y Hasta el fin del mundo; o en la película Nosotros los nobles (2013), donde interpretó el papel de Peter, un poblano que fingía ser español y era el novio de Bárbara (Karla Souza).

Cambio de identidad

Pero el valiente Carlos, a sus 45 años, decidió cambiar su identidad y convertirse en Karla Sofía: Carlos nunca se va a ir realmente, a veces lo echo de menos. Si no fuera por él no estaría aquí hablando de estas cosas y estaría tomándome un tequila o un mezcalito. No cambiaría nada de mi vida pasada; pienso que sin Carlos no sería yo, sería otra persona , dice en entrevista con La Jornada.

Añade: he hecho lo que he querido, lo que me da la gana, no tengo que objetarme nada ahora mismo. A veces, pensaba que no podía soportar más sufrimientos, pero éstos mismos me los tomé como gasolina para continuar hacia adelante. Eso me salvó .

Al recibir el premio junto a Adriana Paz, Selena Gomez y Zoe Saldaña, Karla Sofía, luego de que el director Jacques Audiard gritara ¡Viva México! , aprovechó el momento frente a un auditorio con miles de personas para hacer un alegato a favor de quienes deciden cambiar de identidad: “A todas las personas trans que estamos sufriendo todos los putos días, por el odio; ese odio y denigrar como nos denigran… Como ocurre con Emilia Pérez, todos tenemos la oportunidad de cambiar, de ser mejores personas. A ver si cambian cabrones. Mañana seguramente esta noticia estará llena de comentarios terribles”.

Y así fue, la francesa ultraderechista, Marion Maréchal, dijo que el festival había dado un premio a la interpretación femenina a un hombre , refiriéndose a Karla Sofía, por lo que algunas organizaciones galas contra la transfobia presentaron una demanda en su contra.

Es terrible, es un asco la transfobia. Y ahora mismo hay un montón de comentarios sobre mi noticia bastante negativos no sólo en español, también en francés y todos los idiomas. Es odio puro. Para mí, este premio ha sido también para tantísimas personas de habla hispana, para México, y para tantas personas que lo necesitan.

Comedia musical y criminal

La película Emilia Pérez, cuenta la historia de Emilio, alias El Manitas, un narcotraficante que quiere dejar su actividad criminal y cambiar su identidad para ser la mujer que siempre soñó. Para ello, contacta a la abogada Rita (Zoe Saldaña).

La película, llegará a las salas de México a partir del próximo mes de agosto y está catalogada como un musical criminal: “Me contactaron en México para ver si podía aprenderme las canciones y hacer unas pruebas. Me quedé alucinada porque la película es una locura total. Ya la verán en el cine, no quiero contar más. El equipo con el que empecé a trabajar fue de México, con Juan Pablo y Gaby que son eruditos de la música y del doblaje.

Ellos fueron los que me pusieron en marcha y me dieron las primeras pautas, porque no es lo mío cantar. No creo que me den este premio por cantar mejor que Riky Martín o Paloma San Basilio (risas). Me lo dan por la interpretación que es lo mío, lo de cantar es lo de menos.

–¿Pero la película la anuncian como un musical?

–Nunca la he visto como un musical, la veo como una cinta maravillosa en la que hay partes que se cuentan a través de las canciones. Y ya está. Creo que esta película va a crear un nuevo estilo de cine. Cuando la gente la vea. evaluará los musicales de una manera diferente.

–¿Por qué?

–No es un musical al uso, está integrada toda de una manera exquisita, como si fuera otra cosa.

–¿Durante la filmación de Emilia Pérez, cómo te llevaste son Selena Gomez, Zoe Saldaña o Adriana Paz?

–Muy bien. Tienes dos opciones para ver a la gente que viene de Hollywood: puedes mirarlas como un fan o como tus compañeras. Hemos estado trabajando de tú a tú con el respeto mutuo. Imagínate trabajar con Zoe que ha hecho las películas más taquilleras y tiene 400 millones de seguidores por todo el mundo; y Adriana Paz que lleva tres Arieles y no es ninguna novata en el asunto. Al final, son personas igual que nosotros, con sus miedos, alegrías y sus virtudes.