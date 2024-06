Juan Carlos G. Partida

Sábado 8 de junio de 2024, p. 6

Guadalajara, Jal., Antón Álvarez Alfaro o C. Tangana o Pucho, apelativos con los que es conocido el cantautor español de música urbana más famoso en la actualidad, llegó a Jalisco para estrenar en Latinoamérica, en el contexto de la gala inaugural del 39 Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) este viernes, el documental Esta ambición desmedida, con el cual dijo buscó explorar otras formas de expresión más allá de la música.

En esta película hay mucha intimidad, enseño muy poco en las redes, no soy un artista que muestre mucho lo que hago, pero acá me ves no sólo en mi día a día, también en los momentos más bajos o que nunca le contaría al público. Se llega a un punto de intimidad mío que hubiera sido imposible si no fuera porque lo han hecho mis amigos , contó el rapero, en rueda de prensa previa a la gala en el auditorio Telmex de la Universidad de Guadalajara.

Acompañado por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, de la casa productora Little Spain, que dirigieron un documental logrado luego de seguir al cantante durante cuatro años en los cuales grabaron al menos 400 horas de material audiovisual, Pucho se congratuló de que fuera México y en especial Guadalajara y el FICG donde se estrene fuera de Europa su película, ya que fue el primer país al que salió de gira en los inicios de su carrera musical y por eso le guarda un especial cariño.

Siempre he tenido la ambición de no ser un artista encasillado y una de las cosas que he intentado hacer es tratar de meterme en otras disciplinas. Y puedo decir que ya lo he conseguido con el cine , dijo.

La película, nominada al premio Goya tras su estreno en el Festival de Cine de San Sebastián, España, en septiembre pasado, documenta el proceso previo y de producción del disco El madrileño, cuarto en la discografía de Pucho y el más popular hasta ahora en su trayectoria, filme en el que también se aprecian los retos que debió enfrentar para planear y realizar la gira Sin cantar ni afinar por su país y Latinoamérica.