C

laudia Sheinbaum ganó de manera contundente. Ese triunfo ha generado interpretaciones, provocaciones y gestos de todo tipo que pretenden incidir en la gobernabilidad de la coalición triunfadora.

Un líder y una idea. En 2018, un líder excepcional triunfó por un amplio margen con una idea básica: poner en el centro a los marginados del neoliberalismo. Utilizó la plataforma de las mañaneras para enfocarse en los marginados, mientras combatía directa y brutalmente a muchos de los símbolos que representaban, a su juicio, ese abandono sufrido por un segmento mayoritario de la población.

Recursos monetarios para los pobres. Reivindicar a los olvidados del neoliberalismo contempló dos ámbitos: los programas sociales y la política salarial. Sí a eso se suma el torrente de transferencias vía remesas, alcanzó para atender la falta de liquidez entre la población pobre, incluyendo clases medias vulnerables. No resuelve la pobreza estructural, pero la reduce, aunque falta enfrentar la pobreza extrema. Aquí hay un fuerte mensaje, más allá del clientelismo que sí existe, que trasmite que el gobierno los convoca y los apoya.

Fuerzas armadas. Es cierto que el papel de las fuerzas armadas se ha acrecentado en este sexenio. En parte porque para enfrentar los problemas de seguridad no había nadie más. En parte porque AMLO tenía que ratificar y exhibir a todos –amigos y enemigos– que contaba con el apoyo de los institutos armados. La Guardia Nacional es la apuesta sobre la que descansa el futuro inmediato de la seguridad pública. En muchas regiones del país se demanda con fuerza su presencia.

Ingeniería. Morena es, en un sentido político, un muégano. Pero en las elecciones es una maquinaria eficiente y bien aceitada. Sospecho que la cantidad de personas asignadas por sección electoral y en muchas partes hasta por casillas, cubrió regiones enteras del país. Hasta el más ortodoxo de los gramscianos sabe que aparte de narrativas y apoyos materiales, se requiere movilización electoral.

Cambio de régimen. El primero de julio de 2018 se desfondaron los tres partidos principales y emergió un conjunto abigarrado de fuerzas, muchas de las cuales eran tránsfugas de los partidos tradicionales. Se cerró el ciclo del régimen de las alternancias. Al no aceptar ese hecho contundente de la realidad, tampoco alcanzaron a entender lo que representaba el fenómeno AMLO para más de la mitad de los votantes. Así se pasaron todo el sexenio como muertos vivientes. Lo que me recuerda el cuento del verdugo chino famoso por cortar la cabeza a sus víctimas de un solo golpe. Uno de ellos recibe el golpe, pero sigue caminando, acusando al verdugo de maldad por no haberle cortado la cabeza. El verdugo suavemente le dice: haz una leve reverencia. Y la cabeza se cae. ¿No sería bueno que esos indecentes dizque líderes de la oposición hicieran una breve reverencia?