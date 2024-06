“Sí, porque ya debería de empezar a hablarse (…) Primero, un consejo a los promotores del nerviosismo, porque no es la mano invisible del mercado: que le piensen, porque es conveniente para el país; que no olviden que, si nos ha ido bien y les ha ido bien a ellos es porque no se ha permitido la corrupción y porque México es un país que mantiene invariable su respeto a la Constitución, a las leyes, no hay expropiaciones, no se actúa de manera autoritaria.”

El mandatario añadió que otro elemento que movió el jueves a los mercados fue que, tras los conteos distritales del Instituto Nacional Electoral, casi se va a tener la mayoría calificada, casi, eso es otra cosa que también los tiene preocupados, como si se fuese a usar esa mayoría calificada para cometer injusticias, para robar, para saquear, como lo hicieron ellos .

El jefe del Ejecutivo insistió que el Poder Judicial debe reformarse y sus integrantes ser elegidos por el voto popular.

Se alarman los que se sentían dueños de México: ¡Cómo se va a reformar el Poder Judicial! ¿Y mis jueces, mis magistrados y mis ministros? ¿Quién me va a ayudar con mis transas? Precisó que no generaliza, pues consideró que dentro de ese poder existe gente íntegra.

¿A qué le tienen miedo, a que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros? El que nada debe nada teme.

Interrogado sobre la postura del sindicato del Poder Judicial, López Obrador celebró que se sumen al debate, que busquen ser tomados en cuenta para el diálogo y aseguró que ese gremio está en favor de la reforma.