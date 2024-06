Alberto Aceves

Sábado 8 de junio de 2024, p. a10

México sigue atrapado en un estado de permanente ciclotimia desde el Mundial de Qatar 2022. Este subibaja deportivo, que incluye eliminaciones en primera ronda y abultadas derrotas ante rivales de élite, ha generado un desgaste que deja al entrenador Jaime Lozano en el punto de mira horas antes de enfrentar a Brasil, en su último partido amistoso rumbo a la Copa América. Es-to es un proyecto a largo plazo. Él es y será nuestro líder , afirman desde la cúpula de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), al entender que existen versiones que apuntan a su salida.

Lozano ha perdido peso en el Tricolor y en diferentes sitios meditan su continuidad. Quitar esa presión para llegar a la Copa América va a ser muy complicado , señala el ex capitán mundialista Alberto García Aspe. No está mal buscar un cambio generacional, pero no puedes inventar un equipo con futbolistas que nunca jugaron juntos, mucho menos ante una candidata a ser campeona de la Copa como Uruguay . Luego del 4-0 ante la Celeste, miles de personas en Denver expresaron su descontento con gritos que pidieron la salida del seleccionador y volvieron a cargar contra los porteros rivales.

Fondo y forma

Lo que importa en este momento es ver un grupo fuerte, unido, que crea en este proceso. Prefiero jugar con este tipo de rivales que contra otros , refie-re Jimmy en conferencia de prensa. En los jugadores hay ganas de sacar esto adelante. Se tra-ta de minimizar el resultado, pero las formas importan. Es evidente en lo que fallamos. No hay manera de que yo me vaya. Creo mucho en los procesos y también en mí. A lo mejor alguien pudiera pensar en eso, pero yo jamás. Estos partidos te dejan una gran enseñanza .

De diciembre a la fecha, el representativo mexicano sólo pudo ganar dos de sus últimos cinco encuentros, uno de ellos ante Bolivia. Aquella vez lo hizo con la categoría Sub-23, hoy participante del Torneo Maurice Revello, reforzada por algunos elementos de la mayor. Cinco días después, el fiasco ante los uruguayos azuzó los cuestionamientos. En medio de las promesas de los federativos por sostener su proceso hasta el Mundial de 2026 sin importar los resultados, Lozano entiende que el entorno no es algo desconocido.