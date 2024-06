Karla Torrijos

Casi 25 años después de su debut como pugilista profesional, Ana María Torres sigue haciendo historia en un deporte protagonizado principalmente por hombres y en el cual ha ganado diversas batallas tanto dentro como fuera del ring, logros por lo cuales recibirá una importante distinción este domingo, cuando sea inducida, dentro de la clase 2024, al Salón de la Fama del Boxeo Internacional de Canastota, en Nueva York.

La Guerrera, retirada desde hace 12 años tras hacer una pausa por maternidad, confiesa que jamás imaginó que podría ser acreedora a este reconocimiento, el cual percibe como el fin de un ciclo en su vida.

“Siento que es la culminación de mi carrera, como deportista y como campeona. Nunca pensé que sería inmortalizada y que estaría junto a grandes peleadores como Muhammad Ali, Julio César Chávez, Humberto La Chiquita González, y muchos otros que son mis ídolos, que cuando comencé en el boxeo siempre quise conocerlos y que me dieran su autógrafo. Me siento muy emocionada, hasta me dan ganas de llorar, es algo que me llena de orgullo”, mencionó en entrevista con La Jornada.

Aquella noche del 3 de julio de 1999, cuando subió nerviosa al cuadrilátero de la mítica Arena México para su debut profesional y enfrentar a Mariana La Barby Juárez en la primera pelea entre dos boxeadoras en una función pública en el país, donde una ley de los años 50 prohibía a las mujeres practicar este deporte, hoy parece muy lejana; sin embargo, Ana María recuerda perfectamente todos los obstáculos que tuvo que vencer para poder llegar ahí.

“Fue una lucha constante, nadie creía en mí ni en el boxeo femenil. Tocaba las puertas de los promotores y todas se cerraban, me decían que no. En ocasiones me ponía triste, pero mi familia siempre me motivaba a seguir adelante y no me rendía por ellos, al contrario, le echaba bravura y coraje.

Pese a las múltiples negativas, seguí trabajado en el gimnasio, aprendiendo y mejorando mi técnica. Con esfuerzo y dedicación demostré que podía ser una buena peleadora, y cuando se dieron cuenta que daba buen espectáculo y que tenía pegada, fue cuando los promotores voltearon a verme , comparte la ex campeona de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien además será la segunda mexicana en llegar al Salón de la Fama, luego de que Laura Serrano fue inducida el año pasado.

Revela que su meta inicial en el boxeo no era convertirse en peleadora profesional, sino aprender y demostrarles a los hombres que yo también podía practicar este deporte y hacerlo bien . No obstante, asegura que conforme pasó el tiempo ya no quería mostrarles nada a ellos, sino a mí misma, sabía que con constancia y dedicación podría llegar muy lejos, fue entonces cuando empecé a construir mis sueños .