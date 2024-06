▲ Portada de Girls of the Golden West. Para crearla, John Adams utilizó relatos reales de la gente que vivió la fiebre del oro en el oeste estadunidense

Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 8 de junio de 2024, p. a12

He aquí una ópera social, fidedigna, plena de toda verosimilitud, alejada de los convencionalismos, cursilerías y ridiculeces que abundan en ese género tan cerca de la banalidad y tan lejos del verdadero arte escénico musical: Girls of the Golden West, del compositor estadunidense John Adams, quien a sus 78 años de edad es, con Philip Glass, el más importante autor de música para la escena en la actualidad.

Hay que decir, primero, que las óperas de John Adams (homónimo por cierto del segundo presidente estadunidense) gozan de gran popularidad y todas ellas son reflejo de lo que sucede y ha sucedido en la historia de la humanidad.

En este espacio hemos rendido homenaje a su obra maestra en ese género: Nixon en China, la primera ópera que escribió John Adams, hace 52 años, en colaboración con otro genio, Peter Sellars, y con libreto magistral de la gran poeta Alice Goodman.

La idea de Nixon en China nació en Peter Sellars cuando terminó de leer las Memorias de Henry Kissinger, ese personaje siniestro, pero no convenció a John Adams, porque al compositor le interesaba más contar una historia de seres humanos que un hecho político; el resultado es una ópera muy amena, disfrutable, divertida y plena de encanto. Debe mucho a Philip Glass y a Richard Wagner. Hay pasajes enteros donde se notan esas bonitas costuras.

Es grato a John Adams tocar temas sociales en sus óperas: The Death of Klinghoffer, de 1991, rememora el secuestro del trasatlántico Achille Lauro por el Frente de Liberación de Palestina; Doctor Atomic, de 2005, con libreto de Peter Sellars, trata de las pruebas para la primera bomba atómica (el test Trinity); On the Transfiguration of Souls, de 2002, recoge las voces de los desaparecidos en las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2011.

Su nueva ópera, Girls of the Golden West, toma su título del melodrama de 1905 Girl of the Golden West, de David Belasco, que más tarde se convirtió en la base de la mucho más conocida ópera de Puccini La Fanciulla del West.

El propio Adams relata en un amplio ensayo sus motivos: poco después de terminar El Evangelio según la otra María, en 2012, para la Filarmónica de Los Ángeles, me encontré con ganas de componer una nueva ópera, pero no tenía claro el tema. Afortunadamente surgió una idea cuando mi viejo colaborador Peter Sellars menciono cómo había estado en conversaciones con la dirección de La Scala, que quería que dirigiera allí la versión de Puccini. Había sido una oferta intrigante, pero al leer el libreto, Peter no se veía dirigiendo una ópera con estereotipos tan inquietantes. En lugar de eso, pensó en cómo sería una ópera sobre la fiebre del oro si utilizara relatos reales de primera mano de la gente que la vivió. Esa fue la génesis de nuestra empresa .

Peter Sellars, narra John Adams, aportó dos relatos esenciales: el primero de ellos, las cartas de Louise Clappe, una joven de Massachusetts que pasó casi dos años con su marido médico en las condiciones primitivas de un campamento minero de mala muerte, Rich Bar, en las sierras de California. Su segunda fuente fueron los diarios de la fiebre del oro de Ramón Gil Navarro, un aventurero nacido en Argentina.

Adams, por su parte, aportó “la historia real del linchamiento en 1851 en Downieville, California, de una joven mexicana, Josefa Segovia, que fue juzgada sumariamente y ahorcada por apuñalar a un minero blanco. Conocía ese suceso desde hacía mucho tiempo, ya que tuvo lugar no muy lejos de donde tengo una cabaña en la montaña. Otras fuentes, como poemas escritos por inmigrantes chinos de la época, relatos de periódicos de archivo y algunos extractos del clásico de Mark Twain, Roughing it, completaron no sólo el libreto, sino también los temas de la acción”.

El atractivo de aquel hecho histórico, destaca el compositor, es que fue “una experiencia verdaderamente multicultural. No sólo los anglosajones de la costa este y el Medio Oeste acudieron en masa a la tierra del oro, sino también mexicanos, chilenos, chinos, hawaianos y afroamericanos. Y para utilizar otro término familiar, la fiebre del oro fue literalmente ‘transmitida en directo’ mientras sucedía. La gente de Nueva York, Boston, San Luis e incluso París leía cada día relatos periodísticos sin aliento desde el frente, muchos de ellos tremendamente engañosos y erróneos”.