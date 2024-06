E

l triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018 empezó a gestarse 36 años antes; concretamente, el 4 de julio de 1982, cuando partidos de izquierda decidieron registrar candidaturas presidenciales para disputar el poder por la vía de las urnas. En la década siguiente, AMLO empezó a formular un proyecto de gobierno para Tabasco y después, para la ciudad capital. En 2004 publicó su Proyecto alternativo de nación, propuesta de país que fue madurando y actualizándose y que tuvo nuevas versiones en 2011 y en 2017.

El triunfo de Claudia Sheinbaum en los comicios de 2 de junio no fue un suceso inesperado ni mucho menos: fue la culminación de casi seis años en los cuales ella, como jefa de Gobierno capitalino, y López Obrador, desde Palacio Nacional, dirigieron cambios profundos y trascendentales en la vida del país. Si alguien paró en seco una deriva autoritaria –frase de alerta favorita de los cortesanos huérfanos que se hacen llamar intelectuales– fue precisamente Claudia, quien desde el primer día de su gestión en la Ciudad de México cortó de tajo las políticas represivas, corruptas y tremendamente ineptas de su antecesor inmediato, Miguel Ángel Mancera, el cual traicionó su mandato e impuso un modelo gentrificador, autoritario y venal a una urbe que lo eligió para que ampliara las libertades, combatiera la deshonestidad y orientara las prioridades gubernamentales a servir a los más desprotegidos.

En contraste con Mancera, la hoy virtual presidenta electa de México, en cambio, actuó en estricto apego a las reglas éticas fundamentales de la Cuarta Transformación. No se enriqueció en el cargo, mantuvo una actitud de total transparencia en la gestión pública y no traicionó a sus electores. Igualmente importante, mantuvo una estrecha coordinación con el gobierno federal, el cual llevó a cabo una transformación nacional sin precedentes desde la Revolución Mexicana.

Mientras los sectores oligárquicos y neoliberales –que hasta hoy controlan la mayoría de los medios tradicionales, el Poder Judicial y buena parte de los organismos autónomos– se desvelaban con el temor de los cambios que AMLO podría introducir en el país, el Presidente los llevó a cabo. En la mente de esa oligarquía desplazada, todo fue por culpa de 30 millones de imbéciles que en 2018 se equivocaron en las urnas. Anclados en las lógicas del viejo régimen, no se enteraron que por primera vez en muchas décadas había en la Presidencia alguien que cumplía con lo prometido en campaña. No pudieron distinguir entre la humillación de las limosnas que sus antiguos mecenas repartieron para asegurarse el voto de los pobres y la dignificación para millones que representaron los programas sociales de la 4T, concebidos no como dádivas sino como derechos. Habituados a las obras pensadas para beneficiar a los contratistas, no entendieron que los grandes proyectos de desarrollo regional de este sexenio tenían como propósito beneficiar a las poblaciones. Jamás comprendieron que las visitas de AMLO a las zonas dominadas por el cártel de Sinaloa no tenían como propósito congraciarse con el narcotráfico, sino combatirlo de raíz impulsando allí el bienestar, las comunicaciones terrestres y obras de infraestructura para mejorar la salud y la educación y combatir la marginación.