Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 7 de junio de 2024, p. 11

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó ayer que haya un endurecimiento de las políticas migratorias de su gobierno.

En su conferencia matutina, el mandatario declaró que no serán deportados los cientos de migrantes desalojados la víspera de la plaza Giordano Bruno de la Ciudad de México.

En el desalojo participaron agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) con apoyo de la Guardia Nacional y policías capitalinos.

Se le preguntó a López Obrador sobre el estado del proceso penal que se sigue al titular del INM, Francisco Garduño, por su presunta responsabilidad en el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez a finales de marzo del año pasado, que causó la muerte de 40 migrantes y dejó 27 lesionados.

El Presidente dijo no tener información actualizada, pero que espera que vaya bien .

Reiteró que no se cerrará la frontera por las medidas adoptadas por Estados Unidos para limitar las solicitudes de asilo de migrantes sin documentos en la franja divisoria.