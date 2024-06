Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 7 de junio de 2024, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá represión a los maestros disidentes ni a ningún movimiento social en lo que resta de su sexenio.

Les puedo garantizar que no hay represión, no ha habido ni habrá. Y una buena nueva es que no habrá, hasta que yo termine, y estoy casi seguro de que no habrá hacia adelante porque conozco bien a la compañera Claudia Sheinbaum , señaló el mandatario.