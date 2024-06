Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 7 de junio de 2024, p. 8

El festejo del triunfo de Claudia Sheinbaum el pasado domingo se trasladó ayer a la sesión de la Comisión Permanente, en la que Morena y sus aliados exigieron a la oposición dejar atrás la ira, la descalificación y la guerra sucia de los últimos meses y reconocer que la victoria de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia fue contundente.

Morena colocó una manta gigantesca en una de las paredes del salón de sesiones de la Comisión Permanente, con la imagen de Claudia Sheinbaum y la cifra 35 millones 971 mil 769 votos, pero tanto PAN como PRI insistieron en que se trató de una elección de Estado , en la que intervino el crimen organizado.

La panista Kenia López se refirió a dos puntos de acuerdo presentados ayer ante ese órgano del Congreso por la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez en la que demanda se investigue la intervención del presidente López Obrador en el proceso electoral, así como la violencia que imperó durante los comicios.

Es un hecho que se usaron los programas sociales con fines electorales. Es claro y público que López Obrador metió las manos en la elección , recalcó desde el pleno.

Igualmente, la diputada del PRI, Sue Ellen Bernal, dijo que si bien no hubo fraude electoral, sí una completa elección de Estado que construyeron en mucho tiempo . El diputado panista Ignacio Loyola, ex gobernador de Querétaro, sostuvo que no se vio tanta alegría,como cuando ganó Fox .

¿Cuál elección de Estado? , preguntó el diputado morenista Marcos Rosendo Medina. Les hizo notar que hace apenas una semanas defendían con todo al INE y ahora lo quieren tocar porque no va acorde a sus intereses .