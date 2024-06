Emir Olivares y Arturo Sánchez

El domingo pasado, poco antes de que la autoridad electoral difundiera los resultados preliminares de los comicios, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió por vía celular un mensaje de felicitación a la virtual candidata ganadora, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló el propio mandatario en la conferencia matutina de ayer.

Aseveró además que con la victoria de la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia vamos de gane. Pero no sólo los del flanco izquierdo, todos los mexicanos, todos, todos, todos .

Además mostró los conteos distritales, que hasta la mañana de ayer daban a la morenista más de 35.8 millones de votos. ¡No, si me cepilló a mí! , bromeó, en alusión a que él obtuvo hace seis años 30 millones de sufragios.