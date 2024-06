De la redacción.

Periódico La Jornada

Viernes 7 de junio de 2024, p. 7

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, continuó recibiendo felicitaciones de líderes mundiales y de organismos internacionales, con quienes ofreció mantener la colaboración.

En respuesta a un emotivo mensaje de la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, escribió: me enorgullece saber que puedo contar con su apoyo y solidaridad en esta misión de construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. No llego sola, llegamos todas .

En otro momento, Sheinbaum conversó vía telefónica con la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien le dijo que puede contar con el apoyo continuo del organismo, a medida que avanza en la agenda económica .

También platicó con el presidente del Banco Mundial (BM), Ajay Banga, con quien hablamos de la importancia de trabajar en un desarrollo sustentable, el medio ambiente, contra el cambio climático y desarrollar algunos proyectos en la materia. Me manifestó su interés de que un equipo pueda venir a intercambiar ideas con nuestro equipo de transición .