Viernes 7 de junio de 2024, p. 6

La conclusión de los cómputos distritales de la elección presidencial confirma las cifras que dieron tanto el conteo rápido como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), por lo que se disipa toda narrativa de fraude en estos comicios 2024, además de que ningún partido ha objetado estos cómputos, lo cual reafirma que Claudia Sheinbaum es la virtual presidenta electa.

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Martín Faz señaló que para la elección presidencial se hizo un recuento de 68.1 por ciento de paquetes comiciales, sin que los partidos hayan tenido objeciones. Dijo que los cómputos se desarrollan con tranquilidad y que estiman concluir hoy los del proceso para diputados, y mañana al mediodía el de senadurías.

Tenemos ya casi la totalidad, lo que demuestra la consistencia y solidez tanto del PREP como del conteo rápido, y por supuesto de los distritales, de tal forma que esa narrativa del fraude se elimina , subrayó.