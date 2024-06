Con buscar directamente la relección ya me parece que, si hay muchos clavos que se le han puesto al ataúd del PRI, ésta sería la estaca definitivamente , subrayó la yucateca, quien advirtió que hoy se consumó la irrelevancia del PRI .

Rumbo al final del periodo de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente nacional del PRI, la ex presidenta de este instituto político Dulce María Sauri visualizó que la intención de Moreno es relegirse, pese a los resultados que obtuvo el tricolor en las pasadas elecciones que perfilan a dejarlo con la menor representación en el Congreso de la Unión que haya tenido nunca.

No obstante, en sus consideraciones deja entrever la posibilidad de modificar sus estatutos. Al indicar que el PRI enfrenta nuevos retos de cambio y transformación, se agrega que las voces, posturas y reclamos de la ciudadanía hacen impostergable discutir, analizar, acordar e incorporar en los documentos básicos del partido, mediante una asamblea nacional, con la participación plena, abierta y libre, a través de una reflexión profunda, el proyecto de nación que anhelamos .

En un análisis sobre los resultados obtenidos el 2 de junio por esta fuerza política, Sauri recalcó que en 2012, a pesar de ganar la Presidencia, se dejó de lado la indispensable renovación y transformación política del partido; quedó pendiente o bien se entendió como innecesaria .

Al no renovarse, el tricolor llegó a 2018 por primera ocasión con un candidato presidencial que no era militante, pero el verdadero inicio de esta cuesta empinada hacia abajo que el PRI ha recorrido se da en 2019 , con la dirigencia encabezada por Moreno Cárdenas y con una visión no de enfrentar el futuro inmediato como una oposición que aspira a ser opción de gobierno, sino como un punto para acumular poder personal .