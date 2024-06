Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 7 de junio de 2024, p. 3

Declaraciones formuladas ayer por la mañana por el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, y legisladores del PT, en el sentido de que las 18 reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la del Poder Judicial, podrán ser votadas en el Congreso a partir de septiembre, tuvieron que ser rectificadas por la tarde, debido a las repercusiones negativas que provocaron en el tipo de cambio.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aclaró desde la tribuna de la Comisión Permanente que no habrá reformas a rajatabla , sino diálogo con la oposición. No nos vamos a precipitar, a pesar de que tengamos mayoría calificada, habrá un ejercicio de diálogo, de ponderación, de prudencia .

Agregó que la propia virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, afirmó a lo largo de su campaña que habrá una actitud de respeto y tolerancia, y no fallará a su palabra .

Monreal respondió así a los cuestionamientos de la senadora del PRI Beatriz Paredes, quien hizo notar que esas declaraciones prematuras , donde se anuncian para septiembre las 18 reformas de López Obrador, provocaron nerviosismo en los mercados .

Por la mañana, antes de la sesión de la Permanente, Monreal, Mier y los senadores y diputados de Morena y aliados dieron una conferencia de prensa, en la que fueron interrogados justo en torno a la caída de la Bolsa Mexicana de Valores, en cuanto se supo que Morena y sus aliados tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy cercana también en el Senado.