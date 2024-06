L

os triunfos de Claudia Sheinbaum (CS) y Clara Brugada me llenan de orgullo, lo cual no ocurre en otros casos, porque muchas personas que ganaron con Morena, Verde y PT no me merecen respeto como políticos. Al igual que lo hice en otras elecciones recientes, para la de 2024 he graficado las proporciones de pobreza (P) y de pobreza extrema (PE) en las entidades federativas (EF), con el porcentaje de votos a favor de la 4T. He incluido dos gráficas que incluyen el mismo tipo de análisis para las elecciones de 2018 y 2021, la primera, y 2024, la segunda. En la gráfica 1 ordeno las EF de más a menos PE en 2018 (desde Chiapas con 73.5 por ciento hasta Nuevo León con 16.7 por ciento) y en el eje vertical presento (en 3 líneas) el % de PE en cada EF y los % que votaron por AMLO en 2018 y por la coalición Juntos Haremos Historia (JHH) en 2021. El título de la gráfica expresa el hallazgo principal: el voto por la 4T no estuvo determinado (salvo en muy baja proporción) por el nivel de PE de la EF en la que la persona habita, tanto en 2021 como en 2018. No parece ser una coalición cuyo lema por el bien de todos, primero los pobres la hayan asumido los pobres. En esta gráfica se presenta un cálculo aproximado de los coeficientes de determinación (R²): la proporción (respecto a la unidad) en la cual la variable independiente (% en PE) explica el resultado del voto. Este valor fue más alto en 2021 (elección de diputados federales), 0.1959, que en la elección presidencial de AMLO, 0.1358, lo que podría explicarse porque la personalidad de AMLO sería una fuerza explicativa distinta e importante, lo que, además, es coherente con el hecho de que casi en todas las EF el % de voto por AMLO en 2018 fue más alto que por diputado(a)s de la 4T en 2021.