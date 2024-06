Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 7 de junio de 2024, p. 29

Guadalajara, Jal., Paquetes electorales que llegaron vacíos en Guadalajara y Tala, boletas dentro de bolsas de basura, fallas en la cadena de custodia de la documentación electoral y la detención de un manifestante son algunas de las irregularidades denunciadas por Morena, que sigue montando guardias en las 20 sedes distritales y las 125 municipales del estado para cuidar el conteo de votos de la elección de gobernador.

La coalición Sigamos Haciendo Historia y su candidata, Claudia Delgadillo, reiteraron su exigencia de que se brinde certeza y transparencia en el recuento de sufragios y acusó al gobernador Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano (MC), de encabezar una elección de Estado en complicidad con Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco.

En rueda de prensa en su sede estatal, MC pidió de nuevo a la dirigencia nacional del partido guinda que regrese a la Ciudad de México y acepte el triunfo de su candidato Pablo Lemus, quien desde el domingo no ha aparecido públicamente, aunque en sus cuentas en redes sociales acusa a sus adversarios políticos de violentos.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dijo que en el distrito 14, en Tlajomulco, municipio bastión de MC desde 2009, al hacerse el recuento de votos se asignaron 11 mil adicionales a los marcados en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con los cuales, según él, Morena ganó en esa demarcación la elección.

Pero ese y otros datos no han podido certificarse dado que el IEPC ha sido cuestionado por la lentitud con la que operó el PREP. Además, en los días previos a los comicios, se reprochó al organismo haber interrumpido la transmisión del tercer debate cuando Lemus llamó “hijas de Alito (Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI)” a sus adversarias.

También reprocharon al IEPC haber denunciado la supuesta presencia de hombres armados (sin comprobarlo) durante las protestas que los morenistas han realizado desde el miércoles fuera de las sedes electorales.

Otra anomalía que ha atribuido Morena al IEPC es que éste no ha publicado los conteos que ha concluido hasta ayer, pese a las reiteradas solicitudes de información.

Ante los señalamientos de que faltan un millón 200 mil votos que han ratificado Morena y sus cuatro partidos aliados, el IEPC reconoció ayer que el PREP no había llegado a 86.3 por ciento del conteo de votos como anunció en un principio, sino solamente a 63.5 por ciento .