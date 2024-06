Ya en el show de la noche sonaron piezas de los Fab Four, de Toto, de Men At Work y del propio Ringo como solista.

Se escucharon Matchbox, It Don’t Come Easy, Rossana, Pick up the Pieces, Down Under, Boys, I’m Greatest, Yellow Submarine, Cut the Cake, Octopus’s Garden, Back Off Boogaloo, Overkill, Africa, Work to Do, I Wanna Be Your Man, Who Can It Be Now?, Hold the Line, Photography With a Little Help From My Friends y Give Peace a Chance, esta última de su amigo John Lennon. Fue una andanada de excelentes arreglos ejecutados con soberanía sonora.

Ringo se había presentado en la Ciudad de México hace cinco años. Y canceló otra por el confinamien, to. Esta vez volvió a gritar, con su Crooked Boy bajo el brazo y su eterna señal de amor y paz, que viva México . Y lo hizo por cada poro de su piel. Se ganó el clásico grito colectivo: olé olé olé, Ringo, Ringooo .

Las rolas del combo de Ringo retumbaron con la potencia de una banda de muchachos enjundiosos, que giraron so pretexto del nuevo epé, que surgió como una explosión repentina. Cuando Ringo le pidió una rola a Linda Perry, le dijo: “si tienes una canción, si te apetece, envíamela y la pondré con las otras tres que tengo en mi (próximo) epé. Las otras tres canciones eran como canciones pop. (Y) T Bone me envió una canción country muy conmovedora, y pensé: “¡Bueno, ahora voy a hacer una cosa country. Pero así es como trabajo. Es como si los movimientos se hicieran y yo continuara con éstos. No es como si me sentara allí pensando: ‘bueno, ahora voy a hacer uno de campo’”.

Starr, quien apenas en noviembre pasado publicó su octavo libro, Beats & Threads: Fashion of a Beatle, dejó grata impresión al margen de las páginas ya escritas en la historia de la música popular.