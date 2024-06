Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 7 de junio de 2024, p. a12

Tras la sorpresiva salida de Robert Dante Siboldi de la dirección técnica de Tigres, el delantero francés André-Pierre Gignac pi-dió calma a la afición y aseguró que el equipo se encuentra concentrado en el siguiente torneo.

“Deben estar tranquilos porque somos profesionales, confiamos mucho en la institución y los directivos, todo va a estar bien.

Mientras nosotros estemos enfocados y con mucha dedicación, saben que el profesionalismo de este grupo está increíble, no se preocupen , señaló el atacante ayer durante la presentación de la nueva alianza comercial entre Tigres y Tv Azteca, la cual transmitirá los partidos de local del conjunto felino a partir de la próxima temporada, tras un convenio por cuatro años firmado por ambas instituciones.

Al acto también asistieron los jugadores Nahuel Guzmán, Diego Lainez, Juan Pablo Vigón y Guido Pizarro, quien reconoció que el Clausura 2024 fue un pésimo torneo para el equipo.