De esta manera, el traspaso, del cual no se dieron detalles econó-micos, se concretará a partir del 1º de enero de 2025.

Entre los trofeos logrados destacan el título de la Serie A italiana en la temporada 2022-2023 con el Nápoles, y dos más de la Eredivisie (liga neerlandesa) en 2017-2018 y 2023-2024.

Con la selección mexicana acumula 70 apariciones, en las que ha marcado 18 goles y fue mundialista en Rusia 2018 y en Qatar 2022.

Es un honor unirme a San Diego FC como el primer jugador franquicia del club , afirmó Lozano. En todos los países en los que he jugado, siempre me he esforzado para dejar mi huella, y tener un impacto importante en San Diego y en la MLS es muy importante para mí , añadió.

El atacante fue uno de los puntales ofensivos del Tricolor en los últimos años, pero su futuro en la selección está en duda al ser excluido de la renovada lista para la Copa América 2024, al igual que Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez.

Por ahora, Lozano es el fichaje más relevante del San Diego FC, que también ha incorporado al arquero Duran Ferree, el delantero Marcus Ingvartsen y el mediocampista Jeppe Tverskov. Además, se especula que está en negociaciones para fichar al veterano defensa español Sergio Ramos, y también se le ha relacionado con figuras como Memo Ochoa y el portero costarricense Keylor Navas.