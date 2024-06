Adriana Díaz Reyes

Todo comenzó como un sueño, viendo los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 junto a su hermano Ismael. En aquel entonces, Emiliano Hernández recién comenza-ba a construir una historia que, a la postre, lo llevará a encabezar la delegación mexicana en una justa veraniega.

Mi yo de 10 años estaría muy orgulloso de en quién me he convertido hoy , dijo el pentatleta tras ser elegido abanderado nacional para París 2024 junto con la clavadista Alejandra Orozco.

En exactamente 49 días, el mexiquense y la tapatía olvidarán por algunas horas el traje de baño, la piscina, la espada y los tenis para portar orgullosos el lábaro patrio y las ilusiones de un centenar de atletas.

“Ya visualicé ese momento con la bandera, cantando el Cielito lindo y saludando a toda la gente que nos estará mirando. Tengo sentimientos encontrados, han sido años de trabajo, un camino tan largo el que viví para llegar a los Juegos. Ser abanderada es un sueño, la oportunidad de dejar el mensaje de que todos somos capaces de brillar”, dijo Orozco, ganadora de plata en Londres 2012 y bronce en Tokio 2020.

Hernández, de 26 años, se ha esculpido desde la infancia para ser un atleta dominante en cinco disciplinas y, sobre todo, acostumbrarse a los cambios que demanda la modernidad. Como subcampeón del mundo, el también medallista centroamericano y panamericano es uno de los favoritos para contender por una presea.

Además, busca acrecentar la historia de la familia Hernández luego de que Ismael, su hermano mayor, ganó la primera medalla para México en la especialidad en Río 2016 (bronce).

Este deporte me demanda estar más de la mitad del año en Europa, ver a mi familia pocos días, pero todo vale la pena. En Pekín 2008 comenzó todo y hoy sólo puedo decir gracias a toda la gente que me ha acompañado en el camino.

Sólo tres mujeres en la historia han podido ganar más de un metal en una justa veraniega; la taekwondoín María Espinoza (3) y las clavadistas Paola Espinosa (2) y Orozco, quien tenía 15 años cuando por primera vez subió a un podio.