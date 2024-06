L

a administración Biden anunció nuevas medidas para Cuba que eminentes analistas internacionales, usualmente en babia respecto al bloqueo estadunidense, han interpretado como un regalo al gobierno cubano. Según el comunicado del Departamento del Tesoro, sólo el sector privado de la isla puede “abrir, mantener y utilizar de forma remota cuentas bancarias en EU.

Significa que esos ciudadanos, tras demostrar que no son comunistas ni tienen nexos con el gobierno cubano, pueden usar plataformas de pago en línea de EU, servicios en la nube y aplicaciones de Internet. Lo que no dice el Departamento del Tesoro es la verdad. Las nuevas medidas evidencian, como ninguna otra, el férreo bloqueo al ciberespacio para una Cuba acusada por décadas como enemigo de Internet .

EU tiene la llave de los truenos de Internet y quiere aparecer ahora como perdonavidas a cuentagotas sobre el cacareado derecho al libre flujo de información.

El experto estadunidense Larry Press acuñó en 2011 la frase el dilema del dictador para criminalizar a La Habana, acusándola de necesitar el acceso a la red, pero padecer un miedo ancestral al libre flujo de la información. El dilema del dictador , en síntesis, no es arriesgar cierto vínculo político con la esperanza de que el sector privado acabe con Troya utilizando Internet, y luego llegue la solución: los marines desembarcando en La Habana. Un juego de bobos con Internet. Por tanto, la única solución de los halcones del norte para exorcizar ese mantra es dar acceso a red de redes en Cuba, tipo glasnost digital, sin que se revierta en beneficio a la dictadura cubana .

La receta de Washington no es nada fácil cuando se aplica a la isla y la sagrada escritura de Press se ha convertido en un bumerán para Washington, que no tiene cómo liberar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para Cuba con el mayor beneficio posible para el norte y sin daño a la politiquería interna. Es decir, el administrador de turno en la Casa Blanca, aunque no quiera, tiene que levantar al menos un ápice del enjambre de medidas coercitivas del bloqueo. Por ejemplo, Facebook, X, Apple, etcétera, tienen que desbloquear sus sistemas de anuncios para los cubanos y adivinar quién es miembro del partido y quién trabaja en una funeraria, que es un servicio público.