Jueves 6 de junio de 2024, p. 16

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que no existe riesgo de contagio para la población por la detección del primer caso humano de influenza aviar de baja patogenicidad A (H5N2) en México, toda vez que no hay una fuente identificada de infección , y aseguró que hasta el momento no hay evidencia de transmisión de persona a persona .

Luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que fue el primer caso humano de contagio de la gripe aviar A (H5N2) notificado en todo el mundo, la dependencia federal detalló que fue de un hombre de 59 años, quien falleció el pasado 24 de abril.

Explicó que contaba con antecedente de enfermedad renal crónica, diabetes 2, hipertensión arterial sistémica de larga evolución. Era residente en el estado de México, y después de varios días de síntomas, el pasado 24 de abril se hospitalizó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y ese mismo día falleció .

Reconoció que si bien, en un primer momento, la muestra tomada al paciente y analizada en el Laboratorio de Biología Molecular de Enfermedades Emergentes del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del INER, resultó positiva a influenza tipo A, no se identificó en primera instancia el tipo que padecía .

Después que la muestra fue enviada para su análisis al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, se logró confirmar la positividad a influenza de baja patogenicidad tipo A/H5N2.