Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 6 de junio de 2024, p. 15

Con el bloqueo económico a Cuba, Washington busca que el pueblo de la nación caribeña se rebele contra sus autoridades a causa del hambre que causa esa medida atrasada , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la mañanera de ayer, y sin pregunta de por medio, el mandatario volvió a rechazar el bloqueo a la isla, que tiene más de 60 años y se decretó durante la administración del presidente John F. Kennedy.

Consideró que diversos sectores de la política estadunidense usan el tema de Cuba y la migración con propósitos político-electorales.

“Sacan raja, a veces hasta dinero, los legisladores por mantener posturas que, en vez de ayudar a resolver problemas, los complican. Y no sólo eso, hacen sufrir a la gente. ¿Qué culpa tiene el pueblo cubano de las políticas de los dirigentes? ¿Por qué se va a hacer sufrir a un pueblo? ¿Cuál es el derecho que se tiene? Es una violación flagrante a derechos humanos. ‘¿Cómo vas a bloquear y no me vas a permitir acceso a mis alimentos, a mis satisfactorios básicos, nada más porque no te gusta la forma de gobierno de mi país, y lo que quieres es que yo por hambre y por necesidad me revele en contra de mi gobierno?’”, subrayó.